Затримана у Києві казахська журналістка перебуває в ІТТ у Вишгороді: їй загрожує екстрадиція

Журналістка і блогер з Казахстану Жанара Ахмет, яку затримали на Київщині у зв'язку з розшуком по лінії Інтерполу, перебуває в ізоляторі тимчасового утримання в місті Вишгород.

Як повідомляє "Радіо Свобода", про це заявив один із адвокатів журналістки Владислав Грищенко.

"Її затримали, склали протокол про затримання. Підставою затримання було те, що вона знаходиться в міжнародному розшуку по лінії Інтерполу, оголошена в розшук Казахстаном за статтею 177 Кримінального кодексу Казахстану. Вона зараз знаходиться в Вишгородському ІТТ", - повідомив адвокат.

За його словами, питання про обрання для Ахмет "тимчасового арешту в рамках екстрадиційної процедури" розглядатиметься в понеділок, 23 жовтня, в Києво-Святошинському суді Київської області.

За інформацією адвоката, у жінки є малолітній син, який зараз під опікою знайомих, тому що рідних в Україні у журналістки немає.

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У той же час спікер Нацполіції Київщини Микола Жукович підтвердив факт затримання журналістки і місце її нинішнього перебування.

"Вона перебуває в ізоляторі тимчасового утримання у Вишгороді. Вона затримана згідно зі статтею 208 Кримінально-процесуального кодексу ("затримання уповноваженою посадовою особою"- ред.). Вона затримана через те, що була в розшуку по лінії Інтерполу. У нас є 72 години для того, щоб доставити її в суд і суд обрав подальший запобіжний захід до того моменту, коли вона буде передана органам іншої держави", - повідомив Жукович.

Як повідомляв УНІАН, у Києві затримали журналістку і громадського діяча Жанару Ахмет, яка виїхала з Казахстану через переслідування.

За словами Грищенка, інформацію про те, в якій справі і коли Ахмет була оголошена в розшук, захисту не надали.

Ахмет була змушена виїхати в Україну з Казахстану в березні 2017 року. На батьківщині проти неї порушили кілька справ, які журналістка вважає політично мотивованими.