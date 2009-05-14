Литвин: Україна б легше перенесла кризу, якби не втратила ринки СРСР

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає, що якби Україна не втратила ринки збуту у країнах колишнього СРСР, вплив світової економічної кризи був би не таким болісним.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, про це він сказав під час зустрічі з головою Ради Республіки Національних зборів Білорусі Борисом БАТУРОЮ в ході робочого візиту до Російської Федерації (м. Санкт-Петербург).

Зокрема, за словами В.ЛИТВИНА, «економічна співпраця з країнами СНД має бути важливим напрямком зовнішньої політики України». «Якби ми не втратили ринки збуту у країнах колишнього СРСР, вплив світової економічної кризи був би не таким болісним, оскільки 60% нашої економіки приростало за рахунок сприятливої кон’юнктури ринку», - підкреслив спікер.

Також у ході зустрічі керівники парламентів України і Республіки Білорусь наголосили на готовності «брати приклад з Президентів обох країн у інтенсивності спілкування». «У цьому питанні нам подають приклад Президенти», - сказав В.ЛИТВИН.

Голова ВР висловив готовність прийняти делегацію білоруського парламенту у Києві, а також організувати поїздку парламентської делегації України до Мінська. За його словами, парламенти обох країн «повинні від епізодичних зустрічей перейти до системної роботи, оскільки необхідно підключитись до активної праці з розв’язання як економічних проблем, так і проблем гуманітарних».

На думку голови Верховної Ради України, у законодавчих органах обох країн «є можливості узгодження їхніх позицій в міжпарламентських об’єднаннях, у тому числі і у Міжпарламентській асамблеї СНД».

Обговорюючи тему економічної співпраці між Україною і Республікою Білорусь, В.ЛИТВИН зауважив, що в цьому році торгівельний обіг між Україною і Білорусією почав зменшуватись. «Я розумію, що є об’єктивні причини, пов’язані із світовою кризою. Але треба знайти можливості для кооперації та співробітництва, в тому числі у прикордонній зоні», - зазначив голова ВР.

У свою чергу Б.БАТУРА заявив, що 80% товарообігу між країнами припадає саме на прикордонну зону, і погодився з тим, що «потрібно інтенсифікувати діалог щодо поглиблення співпраці в цьому напрямку, зокрема, розпочати обговорення можливості безвізового перетину кордонів».

Співрозмовники також обговорили питання співпраці у сфері науки і освіти. Зокрема, йшлося про більш інтенсивний обмін студентами та науковцями, враховуючи при цьому досвід співпраці між академіями наук, який, за словами В.ЛИТВИНА, знаходиться на високому рівні.

Голова Ради Республіки Національних зборів Білорусі запросив В.ЛИТВИНА відвідати Республіку Білорусь з офіційним візитом.