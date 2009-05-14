Ющенко летить до Швейцарії

14-15 травня на запрошення швейцарської сторони Президент України Віктор ЮЩЕНКО відвідає з офіційним візитом Швейцарську Конфедерацію.

Як повідомляє прес-служба Президента, головною метою візиту є зміцнення політичного діалогу між Україною та Швейцарією на найвищому рівні, створення політичних умов для активного зростання динаміки двостороннього економічного співробітництва та розширення договірно-правової бази.

Планується, що в рамках візиту відбудуться зустрічі та переговори В.ЮЩЕНКА з Президентом Швейцарської Конфедерації, віце-президентом - міністром економіки, головою верхньої палати парламенту, віце-президентом Ради правління Швейцарського національного банку.

В.ЮЩЕНКО також візьме участь у роботі Швейцарського економічного форуму та зустрінеться з представниками ділових кіл Швейцарії.