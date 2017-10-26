Україна, США і Німеччина мають спільну позицію про неприпустимість легалізації бойовиків на Донбасі – Клімкін

Україна, США і Німеччина мають спільну позицію щодо неприпустимості легалізації бойовиків на Донбасі. Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр закордонних справ Павло Клімкін сказав журналістам в рамках конференції "Київські трансатлантичні діалоги".

Читайте такожУ Путіна заявили, що про розміщення місії ООН на українсько-російському кордоні не йдетьсяМіністр розповів про свої зустрічі цього тижня з німецькими урядовцями та політиками у Берліні, а також сказав, що аналогічні зустрічі окремо з німецькими партнерами провів спеціальний представник США з питань України Курт Волкер.

Також Клімкін і Волкер обговорили мандат миротворчої місії, розміщення якої на Донбасі добивається Україна.

"І у нас є дуже чітка спільна позиція. По-перше, ніякої на 100% легалізації тих, хто зараз знаходиться на окупованому Донбасі. І всі ці російські спроби є однозначно марними", - заявив Клімкін.

Він додав, що, по-друге, Росія також намагається змінити сенс в контексті урегулювання ситуації на Донбасі та "якось поєднати політичні кроки з тим, що вона має робити з питань безпеки".

"Цього за визначенням не може бути. Спочатку невідкладні заходи зі встановлення мінімального рівня безпеки. Потім міжнародний компонент поступово починає контролювати всю, я підкреслюю, саме всю окуповану територію, включаючи неконтрольовану частину нашого кордону з Росією, і тільки після того ми починаємо міркувати про подальші кроки", - наголосив Клімкін.

"І третє, і це має бути 100% зрозуміло, в мандаті майбутньої місії (миротворчої місії - УНІАН) має бути все, включаючи, звичайно, роззброєння і включаючи ефективну співпрацю Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ", - заявив Клімкін.

У зв'язку з цим дипломат наголосив, що назвав "основні елементи нашої позиції".