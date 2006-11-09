Інтерпол подасть до суду на американських адвокатів Щербаня

Начальник Національного центрального бюро Інтерполу в Україні Кирило КУЛІКОВ має намір звернутись з позовом до суду на американських адвокатів, які звинуватили очолювану ним структуру при МВС у фальсифікації «червоної картки» на розшук екс-губернатора Сумської області Володимира ЩЕРБАНЯ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам у Москві, де бере участь у конференції міністрів юстиції та внутрішніх справ країн - членів Ради Європи.

«Я вважаю, що тут зачеплена моя честь та гідність. Я буду відстоювати їх у суді», - сказав К.КУЛІКОВ.

Крім того, він зазначив, що це вже не перша спроба адвокатів юридичної компанії, яка представляє інтереси В.ЩЕРБАНЯ, атакувати МВС України та Інтерпол. К.КУЛІКОВ розцінює це як втручання «в наші внутрішні справи».

Як повідомляв УНІАН, В.ЩЕРБАНЬ 4 листопада повернувся до України із США, де його було затримано 12 жовтня 2005 року за порушення візового режиму. Після прибуття до України В.ЩЕРБАНЯ було доставлено до Генпрокуратури, яка вирішила відпустити його на поруки народних депутатів від Партії регіонів.

В Україні В.ЩЕРБАНЯ звинувачують у скоєнні низки тяжких злочинів, таких як зловживання службовим положенням, перевищення службових повноважень, вимагання, шахрайство з фінансовими ресурсами та інших.

8 листопада американський адвокат В.ЩЕРБАНЯ Хореа МОКАНУ заявив, що його підзахисного було заарештовано в США на підставі сфабрикованих документів – «червоного повідомлення» Інтерполу і ордера на арешт, виданого Сумським судом.