Комітет ВР вирішив, що варто попросити Тимошенко відсторонити Луценка
Раду - розглянути заяву міністра
|Владислав ЛУК’ЯНОВ
Як повідомляє сайт ВР, даний комітет сьогодні розглянув проект постанови про відставку міністра внутрішніх справ Ю.ЛУЦЕНКА, автором якого є народний депутат від Партії регіонів Владислав ЛУК’ЯНОВ.
На засіданні члени комітету також розглянули заяву Ю.ЛУЦЕНКА до голови Верховної Ради Володимира ЛИТВИНА щодо розгляду питання про відставку.
Як ідеться у повідомленні, під час обговорення народні депутати зазначали: щоб приймати вмотивоване рішення з цього питання, необхідно мати достовірну офіційну інформацію від ФРН.
Водночас, йшлося на засіданні, за інформацією генерального консула України в Франкфурті-на-Майні О.НОВОСЬОЛОВА з посиланням на керівництво поліцейської президії Франкфурта-на-Майні, усі матеріали щодо затримання Ю.ЛУЦЕНКА та його сина передано до прокуратури цього міста для подальшого розслідування і прийняття остаточного рішення.
Народні депутати наголошували, що згідно з чинним законодавством ФРН надання будь-яким особам або організаціям матеріалів правоохоронних органів заборонено і це питання має вирішуватися в рамках міжнародно-правових договорів у вигляді клопотання про надання правової допомоги.
Крім того, члени комітету пропонували народному депутату В.ЛУК’ЯНОВУ подати проект постанови не про відставку, а про звільнення міністра з посади за порушення громадського порядку, нанесення образ та опір співробітникам поліції під час виконання ними службових обов´язків.
За підсумками обговорення комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді розглянути заяву Ю.ЛУЦЕНКА на пленарному засіданні, створити тимчасову слідчу комісію з цього приводу, а також звернутися до Кабінету міністрів тимчасово відсторонити міністра внутрішніх справ від посади.