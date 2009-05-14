Комітет ВР вирішив, що варто попросити Тимошенко відсторонити Луценка

Комітет ВР з питань державного будівництва та місцевого самоврядування ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді звернутися до Кабінету міністрів щодо тимчасового відсторонення міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА від посади.

Як повідомляє сайт ВР, даний комітет сьогодні розглянув проект постанови про відставку міністра внутрішніх справ Ю.ЛУЦЕНКА, автором якого є народний депутат від Партії регіонів Владислав ЛУК’ЯНОВ.

На засіданні члени комітету також розглянули заяву Ю.ЛУЦЕНКА до голови Верховної Ради Володимира ЛИТВИНА щодо розгляду питання про відставку.

Як ідеться у повідомленні, під час обговорення народні депутати зазначали: щоб приймати вмотивоване рішення з цього питання, необхідно мати достовірну офіційну інформацію від ФРН.

Водночас, йшлося на засіданні, за інформацією генерального консула України в Франкфурті-на-Майні О.НОВОСЬОЛОВА з посиланням на керівництво поліцейської президії Франкфурта-на-Майні, усі матеріали щодо затримання Ю.ЛУЦЕНКА та його сина передано до прокуратури цього міста для подальшого розслідування і прийняття остаточного рішення.

Народні депутати наголошували, що згідно з чинним законодавством ФРН надання будь-яким особам або організаціям матеріалів правоохоронних органів заборонено і це питання має вирішуватися в рамках міжнародно-правових договорів у вигляді клопотання про надання правової допомоги.

Крім того, члени комітету пропонували народному депутату В.ЛУК’ЯНОВУ подати проект постанови не про відставку, а про звільнення міністра з посади за порушення громадського порядку, нанесення образ та опір співробітникам поліції під час виконання ними службових обов´язків.

За підсумками обговорення комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді розглянути заяву Ю.ЛУЦЕНКА на пленарному засіданні, створити тимчасову слідчу комісію з цього приводу, а також звернутися до Кабінету міністрів тимчасово відсторонити міністра внутрішніх справ від посади.