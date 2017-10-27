Собчак зробила нову заяву щодо Криму, заговорила про новий референдум

Телеведуча Ксенія Собчак, чиї слова про український Крим раніше викликали широкий резонанс, запропонувала провести на півострові новий референдум.

"Росія порушила свої міжнародні зобов'язання. І це основна точка відліку. У Криму живуть люди. Ми не можемо до них поставитися, як до суб'єктів геополітики. Я бачу вихід із ситуації через новий незалежний референдум, який передбачає різні точки зору", — заявила Собчак, слова якої передає РІА Новости.

"Не можна назвати референдумом те, що відбувалося там", — додала вона.

На думку Собчак, перед новим референдумом повинна бути організована "велика і рівноправна агітація".

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Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні лідер ЛДПР Володимир Жириновський зажадав «посадити» російську телеведучу Собчак, яка заявила про бажання балотуватися на пост президента РФ, на п'ять років за слова про приналежність Криму Україні. «Ми ж в Кримінальному кодексі ввели статтю, генеральний прокурор має порушувати кримінальну справу, Слідчий комітет - відкрити справу і передати в суд і посадити її років на п'ять», - зазначив Жириновський.

18 жовтня Собчак оголосила про свою участь у виборах президента РФ.

24 жовтня вона заявила, що з точки зору міжнародного права Крим - український. «Ми (Росія) порушили наше слово, ми порушили Будапештський меморандум 1994 року, ми обіцяли і цю обіцянку не виконали», - сказала Собчак.