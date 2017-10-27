Помста Кадирова, самопіар чи бізнес-інтереси: ЗМІ назвали основні версії замаху на нардепа Мосійчука (відео)

Ввечері 25 жовтня у спальному районі столиці пролунав вибух, в результаті якого загинуло двоє людей, та був поранений нардеп Ігор Мосійчук. Для вибуху було використано 1 кг тротилу, а управляли вибуховим пристроєм дистанційно. У слідства та ЗМІ вже є кілька версій того, кому на руку замах на життя нардепа, йдеться у сюжеті «Секретних матеріалів».

Першою версією вважають помсту лідера Чечні Рамзана Кадирова, чиє фото у 2014 році розстріляв Мосійчук.

Другою у ЗМІ називають самопіар. Такої думки дотримуються політичні опоненти Мосійчука. Адже про організацію терактів Мосійчук знає не із чуток, саме такі обвинувачення коли були висунуті чиновнику, за що політик і відсидів за ґратами 3 роки. Після цього його ще не раз звинувачували в організації вибухів.

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Ще однією із версій розглядають бізнес-інтереси. Однопартійці нардепа зазначають, що Мосійчуку останнім часом погрожували.

Як повідомляв УНІАН раніше, 25 жовтня, пізно ввечері біля редакції телеканалу «Еспрессо» внаслідок вибуху постраждав нардеп Ігор Мосійчук, його охоронець, політолог Віталій Бала і ще одна людина, яка згодом загинув по дорозі в лікарню.

Також серед постраждалих – політолог Віталій Бала. Вибух кваліфікували як теракт, розслідуванням займатиметься ГУ СБУ у місті Києві, процесуальне керівництво здійснюватиме прокуратура міста Києва. За попередньою оцінкою правоохоронців, вибухнув мотоцикл, що був припаркований біля автомобіля.

Усі поранені були доставлені до лікарень із пошкодженнями різного ступеню. Мосійчук зараз перебуває у клініці "Борис", у нього – поранення кінцівок, спини та живота. Лікарі прооперували нардепа.