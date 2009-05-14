Прес-служба Ющенка вимагає від Томенка прізвища «хабарників з СП»

Прес-служба Президента України звертається до члена БЮТ, заступника голови Верховної Ради Миколи ТОМЕНКА з вимогою назвати конкретні прізвища працівників президентського Секретаріату, яких М.ТОМЕНКО звинуватив у хабарництві в інтерв`ю журналу «Фокус».

Як ідеться у переданому агентству УНІАН повідомленні, “від порядних політиків завжди вимагається відповідальність за свої слова, тому у разі відсутності конкретної відповіді прес-служба Президента України вважатиме заяву М.ТОМЕНКА голослівною брехнею та наклепом”.

Також не виключено, що у разі відсутності відповіді може відбутися звернення до суду.

Прес-служба Президента України просить М.ТОМЕНКА надати відповідну інформацію протягом двох днів.

Нагадаємо, що Микола Томенко в інтерв`ю "Фокусу" серед іншого заявив, що він знає "ціну питання" для багатьох людей в апараті президента. "У мене нещодавно була поїздка Київською областю, і я неформально поспілкувався з багатьма чиновниками. Вони кажуть, що посада голови райадміністрації престижного району коштує від 5 до 7 млн. доларів для початку розмови з “правильною людиною” в Секретаріаті Президента", - заявив Томенко.