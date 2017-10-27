"Вертолітний майданчик" Януковича передали в управління держпідприємству

Прокуратура Києва передала "вертолітний майданчик Януковича" на Парковій в управління державного підприємства "Фінансування інфраструктурних проектів". Про це повідомила прес-секретар генпрокурора України Лариса Сарган у Facebook.

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«У зв`язку із перешкоджанням державному підприємству у виконанні дій по забезпеченню нормальної роботи цього об’єкту сьогодні, 27.10.2017 року, прокуратурою міста Києва з виходом на об`єкт здійснено дії по передачі майна у безпосереднє управління державного підприємства «Фінансування інфраструктурних проектів», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що прокуратурою міста Києва проводиться досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. Досудовим розслідуванням установлено, що Київською міською радою без погодження з Верховною Радою України, в порушення вимог ст. 150 Земельного кодексу України та без одержання попередньої згоди Центру всесвітньої спадщини ЮНЕСКО про наміри забудови, прийнято рішення “Про передачу земельних ділянок, які розташовані на Парковій дорозі у Печерському районі м. Києва ТОВ “Амадеус КО” для будівництва та обслуговування об'єктів інженерної та транспортної інфраструктури на Парковій дорозі у Печерському районі м. Києва”, яким для ТОВ “Амадеус КО” передано вказану ділянку в оренду на 25 років.

В ході досудового розслідування слідчими прокуратури столиці отримано ухвалу Апеляційного суду міста Києва стосовно накладення арешту на майно ТОВ «Амадеус Ко» та передачі його державному підприємству «Фінансування інфраструктурних проектів» для організації охорони, відповідального зберігання, проведення поточних ремонтів, обслуговування, підтримання їх у належному стані.