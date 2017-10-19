Україна пішла на поступки Угорщині щодо закону про освіту (відео)

Українська сторона зобов'язалася не змінювати модель навчання в угорських школах до отримання висновку Венеціанської комісії щодо закону «Про освіту» та напрацювання моделі навчання в угорських школах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила міністр освіти і науки Лілія Гриневич під час спільного брифінгу з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним та міністром людських ресурсів Угорщини Золтаном Балогою сьогодні в Києві.

«Зараз ми провели дуже конструктивний діалог і готові досягнути спільних домовленостей, які будуть полягати щонайменше в п'яти пунктах. Пункт перший, який ми пропонуємо, - Україна дотримується всіх своїх міжнародних забов'язань і в тому числі двосторонніх угод з Угорщиною з приводу того, що представники меншин в наших країнах можуть навчатися рідною мовою на всіх щаблях навчання. Пункт другий - ми визнаємо важливість державної мови і необхідність розширення її вживання в навчальному процесі, а це означає, що ми мусимо збільшити кількість годин на вивчення державною мовою, я коли діти мають достатній мовний рівень - поступово запроваджувати вивчення окремих предметів державною мовою поряд з вивченням частини предметів угорською мовою», - зазначила Гриневич.

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По-третє, за її словами, цю модель, за якою будуть навчатися діти в угорських школах, буде вироблено під час консультацій з угорською громадою. Цю модель мають представити на рівні інших нормативно-правових актів, зокрема, в законі «Про загальну середню освіту», який ще має бути прийнятий в навчальних планах для шкіл з угорською мовою навчання, де буде визначено обсяг предметів, і які це будуть предмети, а також в нових підручниках, підготовці вчителів.

«При цьому ми зобов'язуємося до узгодження цієї моделі, а також до отримання висновку Венеціанської комісії не робити жодних кроків щодо зміни моделі навчання, яка зараз існує в угорських школах», - наголосила міністр.

Гриневич уточнила, що перехідний період, який визначений і законом, буде використано для напрацювання цієї моделі.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін, у свою чергу, заявив, що спільна позиція з Угорщиною щодо закону України "Про освіту" має бути узгоджена до кінця перехідного періоду його імплементації.

"Ми будемо саме спільно працювати на основі нашої домовленості над механізмом імплантації цього закону. І ми, звичайно, до кінця перехідного періоду маємо досягти спільної домовленості - це наша спільна відповідальність", - сказав він.

Своєю чергою Балог зазначив, що Угорщина прагне продовжувати діалог з Україною у конструктивному дусі та у консенсусі із угорською спільнотою.

Він також наголосив, що Угорщина розуміє позицію України стосовно того, що всі повинні добре розмовляти державною мовою і розуміти її.

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"Ми очікуємо, що доти, доки не буде проведено цих консультацій і доки ми не узгодимо всі питання, які є наразі дуже актуальними, доти не буде зроблено жодних односторонніх кроків стосовно зміни системи освіти", - підкреслив Балог.

Як повідомляв УНІАН, 25 вересня президент Петро Порошенко підписав закон «Про освіту», мовні положення якого (ст. 7 щодо мови освіти в Україні) викликали занепокоєння Польщі, Румунії, Угорщини, Греції, Болгарії.

Новим законом в Україні вводиться 12-річна середня освіта, мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова - українська.

Порошенко доручив Міністерству закордонних справ і Міністерству освіти і науки провести з приводу цього закону необхідні консультації з європейськими партнерами, зокрема з Радою Європи.

28 вересня міністр закордонних справ Павло Клімкін направив ст. 7 закону «Про освіту» на розгляд Венеціанської комісії. Її висновок щодо закону буде готовий до грудня.