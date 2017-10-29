В Одеській області зафіксовано факти підкупу виборців продуктами харчування

В Одеській області поліція почала розслідування за фактами підкупу виборців та агітації під час виборів до об'єднаних територіальних громад. Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, в ході передвиборної агітації в Кілійському районі зафіксовано факти прямої агітації за діючого мера і підкупу виборців продуктами харчування.

Крім того, в Білгород-Дністровському районі зафіксовано кілька звернень до поліції щодо здійснення прямої агітації виборців. Зокрема, деякі чоловіки передавали неправомірну вигоду жителям однієї з вулиць і в магазині села Шабо за віддання їхніх голосів на користь одного з депутатів.

«Правопорушники вимагали надати паспорт виборців і попереджали громадян, що вони повинні сфотографувати бюлетень для звіту», - розповіли в главку. За цими фактами відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст.160 (підкуп виборця, учасника референдуму) Кримінального кодексу України.

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Зазначається, що всі зареєстровані факти будуть перевірені правоохоронними органами. Також сьогодні до чергової частини Подільського відділу поліції надійшло 9 анонімних повідомлень про те, що невідомі особи підкуповують виборців, до Біляївського відділу поліції - 2 повідомлення про можливе підвезення громадян до виборчих дільниць і про підкуп виборців.

У зазначені населені пункти було направлено групи швидкого реагування патрульної поліції і слідчо-оперативні групи для перевірки зазначеної інформації, однак, як стверджують у поліції, жодна з них не підтвердилася.

Також біля виборчих дільниць у Подільському районі невідомі порізали шини автомобілів трьох місцевих жителів. Відомості про цю подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою кваліфікацією ч.1 ст.194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.

За даними Одеської обласної організації ВГО «Комітет виборців України» (КВУ), порушення зафіксовано у Вилківській і Шабській громадах. Зокрема, на виборчій дільниці № 510423 (місто Вилкове) голосування проходило відразу у декількох виборчих округах з виборів депутатів міської ради. Члени дільничної виборчої комісії (ДВК) видали виборцям бюлетені не за тим округом, де вони зареєстровані і мають право голосу. Тому виборцям довелося звертатися до голови ДВК з вимогою заміни бюлетені в окрузі, де вони мають право голосувати, в результаті чого на дільниці утворилися черги.

Також подібні випадки порушення видачі виборчого бюлетеня зафіксовано в Шабській громаді. В обласному КВУ зазначили, що найвищу явку виборців відзначено в Куяльницькій громаді - понад 60%, трохи нижчу - в Лиманській, Маяковській і Шабській громадах.

Як повідомляв УНІАН, в Одеській області на виборах в ОТГ кандидатами в депутати сільських, селищних, міських рад ОТГ і відповідних сільських, селищних, міських голів зареєструвалися 1432 людини.