Щербань поставив Суми на вуха

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В Сумах сьогодні о 14-й год. розпочалась позачергова сесія Сумської обласної ради V скликання, на порядку денному якої єдине питання - «Про суспільно політичну ситуацію в області у зв’язку з поверненням в Україну колишнього голови Сумської обласної державної адміністрації Володимира ЩЕРБАНЯ».

Як передає кореспондент УНІАН, на сесії присутні 62 депутата облради із 90, народний депутат України від СПУ Леонід МОРДОВЕЦЬ, керівники області, правоохоронних структур регіону, політичних партій і громадських організацій, центральних і місцевих ЗМІ.

Біля приміщення, в якому проходить сесія, представники Народного руху України та НСНУ тримають прапори та кілька лозунгів з вимогою недопустити повернення В.ЩЕРБАНЯ на Сумщину. Трансляція сесії йде в прямому ефірі Сумської обласної державної телерадіокомпанії та на сумську Площу Незалежності.

За словами голови Сумської облради В’ячеслава ШАПОШНІКА, сесія була скликана на вимогу депутатської фракції НСНУ. Напередодні також відбулось погоджувальне засідання керівників фракцій облради, причому керівник депутатської фракції Партії регіонів Валерій ТОЛБАТОВ вже заявив, що на це засідання він запрошений не був.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Сумської облради, передбачається, що за підсумками цієї сесії буде прийнято звернення Сумської облради до Президента України, голови ВР України, прем’єр-міністра України, генерального прокурора України та міністра внутрішніх справ України.

Як повідомляв УНІАН, В.ЩЕРБАНЬ 4 листопада повернувся до України із США, де його було затримано 12 жовтня 2005 року за порушення візового режиму. Після прибуття до України В.ЩЕРБАНЯ було доставлено до Генпрокуратури, яка вирішила відпустити його на поруки народних депутатів від Партії регіонів.

В Україні В.ЩЕРБАНЯ звинувачують у скоєнні низки тяжких злочинів, таких як зловживання службовим положенням, перевищення службових повноважень, вимагання, шахрайство з фінансовими ресурсами та інших.