Вибори в ОТГ: у Херсонській області переміг соціаліст

Член Соціалістичної партії України Пустовий Роман переміг на виборах глави Ювілейної сільській об'єднаної територіальної громади Алешковського району Херсонської області.

Про це свідчать попередні результати голосування. Явка виборців склала 56%. На дільниці прийшло 2300 осіб. За кількістю голосів, кандидат від СПУ обігнав свого конкурента орієнтовно на 10%.

Коментуючи результати виборів на Херсонщині, голова Соціалістичної партії України Ілля Кива зазначив, що цей результат є початком відродження партії. "Це перемога нашої партії за багато років. Ми показали на прикладі Херсона, як швидко і ефективно ми можемо вирішувати проблеми звичайних людей і наші дії вже дали свої плоди. Нас почув народ і дав нам квоту своєї довіри. Ми отримали перший позитивний результат на місцевих виборах. Це означає, що СПУ починає своє відродження. Довіра людей - це основна оцінка нашої діяльності. Сьогодні ми виграли вибори в Херсонській області, а завтра ми переможемо у всій країні", - заявив Ілля Ківа.

Довідка: до складу Ювілейної Громадської територіальної громади входять - с. Ювілейне, с. Дружне, с. Щасливе, с. Марченко, с. Привільне, с. Подо-Калинівка і с. Стара Маячка.