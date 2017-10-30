Україна та Іспанія висловили взаємну підтримку територіальній цілісності обох країн

Україна та Королівство Іспанія висловили взаємну підтримку територіальній цілісності обох країн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили міністри закордонних справ України Павло Клімкін та Іспанії Альфонсо Дастіс на спільній прес-конференції в Києві.

Зокрема, глава українського зовнішньополітичного відомства заявив, що приїзд його іспанського колеги до Києва в час, коли є «чимало справ в Іспанії, пов'язаних з ситуацією навколо Каталонії, свідчить про солідарність Іспанії з Україною».

«Ми вдячні Іспанії за послідовну підтримку нашої незалежності, нашої територіальної цілісності в міжнародно визнаних кордонах, і так само вдячні Іспанії за послідовну підтримку нашого євроінтеграційного курсу», - сказав Клімкін.

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«Зі свого боку ми послідовно підтримуємо дії уряду Іспанії, спрямовані на застосування Конституції і на відновлення правового поля в Іспанії. Наші іспанські друзі і колеги завжди можуть на нас в цьому покластися», - зазначив глава МЗС України.

Своєю чергою Дастіс підкреслив, що Іспанія постійно підтримує Україну на усіх міжнародних зустрічах і, зокрема, підтримує територіальну цілісність та незалежність України.

«Я хотів сказати про це тут, в Києві, щоб ви зрозуміли, що Іспанія підтримувала і підтримуватиме Україну перед тим викликом, який має Україна, і це стосується окупації Криму, і окупації Донбасу», - наголосив іспанський міністр.

Також він подякував Україні за підтримку в питанні проблеми з Каталонією, яка виникла внаслідок дій вже попереднього уряду цього регіону на чолі з Карлесом Пучдемоном.

«Ми побачили цю реакцію, ці заяви українського уряду, і це ще раз підтверджує наші добрі і глибокі відносини, які існують між Україною та Іспанією», - додав Дастіс.

«Ми з Україною не тільки друзі, але й союзники у багатьох сферах. Ми союзники в нашому європейському проекті, і ми щиро підтримуємо бажання України і рух до Європи. також ми є союзниками у євроатлантичному сенсі. І це ще раз підкреслює нашу спільність. Ми поділяємо ті самі цінності. Перед нами стоять ті самі виклики», - сказав він.

Глава МЗС Іспанії підкреслив, що обом країнам слід продовжувати спільно працювати з метою створення тієї Європи, в якій поважатимуться права усіх людей та де пануватиме закон.