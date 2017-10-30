Суд в Гаазі з'ясовує, чи має право розслідувати вбивства українських військових в Іловайську

Служба прокурора Міжнародного кримінального суду (МКС) аналізує інформацію, щоб встановити, чи потрапляють під юрисдикцію МКС події, які мали місце в Україні в 2014 році, а саме щодо загибелі українських військових в Іловайську.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомив посол України в Нідерландах Всеволод Ченцов.

Дипломат нагадав, що процедура розслідування в рамках МКС «дещо відрізняється від національної процедури».

«Офіційно Служба прокурора МКС відкрила процедуру попереднього вивчення ситуації в Україні. На цій стадії проводиться аналіз ситуації для того, щоб встановити, є чи немає ознак можливих злочинів, що підпадають під юрисдикцію Суду згідно з Римським статутом», - сказав Ченцов.

За його словами, на цьому етапі прокурор МКС не збирає докази самостійно, а використовує інформацію, отриману з достовірних доступних джерел, таких, як фізичні особи, організації, держави.

«Зараз Служба прокурора в аналізі ситуації в Україні знаходиться на стадії встановлення юрисдикції МКС щодо подій, які мали місце чи відбуваються в Україні», - наголосив Ченцов.

Посол нагадав, що у щорічному звіті прокурора МКС було надано оцінку прогресу у вивченні ситуації в Україні.

«У звіті за 2016 рік Служба прокурора попередньо дійшла висновку про те, що між Україною і Росією має місце міжнародний збройний конфлікт на сході України, а також має місце фактична окупація РФ Криму і Севастополя. Тепер має бути встановлено ступінь підтримки Росією збройних сепаратистських груп на сході України», - зазначив він.

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Ченцов зауважив, що йдеться про постачання зброї, устаткування, фінансування, персонал, надання допомоги або інструкцій для планування дій цих груп.

«Все це буде свідчити про реальний контроль над ними з боку Кремля. Якщо прокурор дійде висновку, що наявна інформація є достатньою підставою для початку офіційного розслідування, то він звернеться в Палату досудового розгляду МКС з проханням надати дозвіл на його проведення», - продовжив український дипломат.

При цьому посол підкреслив, що МКС має юрисдикцію щодо злочинів, які були вчинені на території держави-учасниці Римського статуту або держави, які визнали його юрисдикцію на підставі заяви (а саме так зробила Україна), незалежно від громадянства осіб, які його вчинили, навіть якщо вони є громадянами держави, яка не є учасником Римського статуту.

«Таким чином, цілком імовірно, що за вчинені на території України після 21 листопада 2013 року військові злочини і злочини проти людяності можуть бути притягнуті до відповідальності громадяни інших держав», - наголосив український дипломат.

Разом з тим Ченцов звернув увагу на те, що, оскільки Україна не ратифікувала Римський статут, але визнала юрисдикцію МКС, процес прийняття рішення про початок судового розгляду буде досить складним.

«Після завершення стадії вивчення, навіть якщо прокурор і дійде висновку про наявність підстав розпочати розслідування, відповідне рішення буде приймати Досудова палата МКС. А ось держава, яка є учасником Римського статуту має право ініціювати початок слідства – тут рішення Досудової палати не потрібно. Якщо Україна ратифікує Римський статут, то це розширить процесуальні можливості нашої держави. Простіше кажучи, після ратифікації прокурор МКС зможе приймати рішення розпочати розслідування на підставі звернення України», - пояснив дипломат.

На думку Ченцова, враховуючи внесені у 2016 році зміни до Конституції України, які дозволяють ратифікувати Римський статут, «роботу з підготовки до ратифікації та прийняття відповідних змін до законодавства потрібно починати вже сьогодні».

Як повідомляв УНІАН, у серпні поточного року Україна передала до Офісу прокурора МКС інформацію про вбивства українських військових у районі Іловайська.

Про це було повідомлено в результатах розслідування Іловайської трагедії, оприлюднених на сайті Генеральної прокуратури України.

«До Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду для вирішення питання про відкриття кримінального провадження Головною військовою прокуратурою України передано інформацію про зібрані докази вчинення воєнних злочинів (у тому числі віроломного вбивства українських військових у районі Іловайська)», - повідомили тоді в Генпрокуратурі України.