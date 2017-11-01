Порошенко прибув до Саудівської Аравії, щоб зустрітися з королем та принцем

Президент України Петро Порошенко прибув з дводенним офіційним візитом до Королівства Саудівська Аравія.

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Як повідомила прес-служба глави української держави, Порошенко проведе переговори з керівництвом Саудівської Аравії – королем Салманом бін Абдулазізом Аль Саудом та спадкоємним принцем, віце-прем’єр-міністром, міністром оборони Мухаммадом бін Салманом Аль Саудом.

Під час зустрічей будуть обговорені питання двостороннього інвестиційного, торговельно-економічного та військово-технічного співробітництва.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно король Салман бін Абдулазіз Аль Сауд відвідав Росію. За даними ЗМІ, у результаті було укладено контракти на придбання озброєння для королівства на $3 мільярди.