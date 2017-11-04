Садовий розкаявся у тому, що водій на його прохання порушив ПДД

Мер Львова Андрій Садовий заявив, що готовий понести покарання, після того, як порушення правил зафіксували на фото і опублікували у соцмережах. Утім, політик також "перевів стрілки" - поскаржився на поліцію та власників авто, що неправильно паркуються.

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"У четвер мій службовий автомобіль Toyota Avensis (BC4464BH) здійснив порушення правил дорожнього руху на вулиці Дорошенка. Водій службового транспорту пішов на цей крок на моє прохання. Вину визнаємо, відповідні покарання нести готові. Причина проїзду по смузі для трамваю - запізнення на важливу зустріч і корок на Коперника, на якому поліція вперто не помічає незаконно припарковані автомобілі", - написав Садовий у себе в Facebook.

Як повідомляв УНІАН, раніше Садовий розповів, про що говорив із Саакашвілі після "прориву".