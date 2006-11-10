Медведько радить Гриценку застрелитися

Генпрокуратура заявляє, що міністр оборони Анатолій Гриценко не має права давати поради Олександру Медведьку щодо його відставки.

Про це у п’ятницю пише газета "Сегодня" з посиланням на прес-службу ГПУ.

"Не міністру давати поради генпрокурору. Хай краще думає про себе і про те, як виправити стан справ в армії, яка на ладан дихає", - зазначили в прес-службі.

"Напередодні звіту Гриценка у Верховній Раді такі рекомендації і вимоги нагадують конвульсії. Офіцери після такого стріляються", - сказали в ГПУ.

Як відомо, раніше Гриценко заявляв, що Медведько має негайно піти у відставку.

"Не може країна жити за такого генерального прокурора – ця людина має піти у відставку. Якщо у нього є залишки порядності, то він напише заяву сам", - сказав тоді міністр.

Українська правда