Без "Мінська" та зі згадкою про Крим: нардеп розповів деталі законопроекту щодо Донбасу

Секретар Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони Іван Вінник заявляє, що Крим згадуватиметься у преамбулі законопроекту про реінтеграцію Донбасу, а Мінські домовленості до його тексту не повернуться.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам перед початком засідання комітету.

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Відповідаючи на запитання, чи положення щодо Криму буде включено до тексту законопроекту, Вінник сказав: «Це міфи, які були створені колегами про Крим».

«Ще у травні 2014 року було ухвалено закон про окуповану територію в АР Крим. Там було написано, ким вона окупована, - Російською Федерацією. Вводилися різні режими в частині правозастосування законів України стосовно до статусу осіб, майна», - нагадав депутат.

Цей закон, наголосив представник комітету, є нині чинним.

«Крим буде згадано в преамбулі цього законопроекту як мотивація, чому ми визначаємо Російську Федерацію агресором додатково в цьому законі», - пояснив Вінник.

Він додав, що цей закон діятиме без шкоди для невід'ємного суверенного права України здійснювати заходи із забезпечення державного суверенітету в АР Крим.

Також, за словами Вінника, у законопроекті не згадуються Мінські домовленості.

«Частина перша статті 7-ї виключена ще під час голосування в першому читанні. Ми не можемо порушувати Регламент... Текст, прийнятий у першому читанні, не може змінюватися, розширюватися в частині тих норм, які вже взяті за основу. Якщо за основу ми згадування Мінська викинули, воно поновитися ніяким чином не зможе», - резюмував депутат.

Як повідомляв УНІАН, 6 жовтня Верховна Рада 233 голосами «за» ухвалила у першому читанні президентський законопроект «Про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій і Луганській областях» (№7163). За словами представника глави держави у Верховній Раді Ірини Луценко, ухвалення цього закону дозволить залучити оборонну зброю і ввести в Україну миротворчу місію.