Від Росії до Іспанії: журналісти з'ясували, де переховуються і як живуть опальні чиновники часів Януковича
Найбільше колишніх посадовців переховується у Росії.
Першого екстрадованого очільника часів Януковича Владислава Каськіва повернули із Панами до України. Однак, де переховуються інші опальні колишні чиновники? Про це дізнались журналісти програми «Гроші».
Відтак, найпопулярнішою країною серед політиків-утікачів є Росія. Є навіть певний запрограмований маршрут: від Ростова – до Москви. У передмісті російської столиці живе Віктор Янукович.
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Друг президента-утікача Микола Азаров у вигнанні організував такий собі «комітет порятунку України» та підтримує статус наймедійнішого втікача.
Віталій Захарчнко тепер проповідує свої майданівські історії у власних книгах. У РФ він працює у комітетах держдуми.
Відтак, у Росії переховуються - Пшонка, Курченко, Клименко, Арбузов та інші.
До Ізраїлю втік Едуард Ставицький, до Іспанії – Юрій Колобов. Всі вони у розшуку в Україні, але не приховують планів повернутися.