Від Росії до Іспанії: журналісти з'ясували, де переховуються і як живуть опальні чиновники часів Януковича

12:26, 07 листопада 2017
Політика
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Найбільше колишніх посадовців переховується у Росії.

Екс-чиновники не приховують намірів повернутися / скріншот

Першого екстрадованого очільника часів Януковича Владислава Каськіва повернули із Панами до України. Однак, де переховуються інші опальні колишні чиновники? Про це дізнались журналісти програми «Гроші».

Відтак, найпопулярнішою країною серед політиків-утікачів є Росія. Є навіть певний запрограмований маршрут: від Ростова – до Москви. У передмісті російської столиці живе Віктор Янукович.

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Друг президента-утікача Микола Азаров у вигнанні організував такий собі «комітет порятунку України» та підтримує статус наймедійнішого втікача.

Віталій Захарчнко  тепер проповідує свої майданівські історії у власних книгах. У РФ він працює у комітетах держдуми.

Відтак, у Росії переховуються - Пшонка, Курченко, Клименко, Арбузов та інші.

До Ізраїлю втік Едуард Ставицький, до Іспанії – Юрій Колобов. Всі вони у розшуку в Україні, але не приховують планів повернутися.

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Теги: #Янукович#де живе Янукович#де живе Азаров#Пшонка в Росії