У МЗС обговорили проблему найманців з Сербії на Донбасі та контактів її представників з Кримом

У Міністерстві закордонних справ України висловлюють сподівання, що Сербія поважатиме суверенітет та територіальну цілісність України у межах міжнародно визнаних кордонів.

Як повідомила прес-служба МЗС, сьогодні міністр закордонних справ Павло Клімкін провів консультації з послом України в Сербії Олександром Александровичем стосовно актуальних питань взаємин із Сербією.

Зазначається, що окрім обговорення тематики українсько-сербських відносин, ключову увагу консультацій було зосереджено на питанні сербських найманців, які воюють на Донбасі у складі російсько-терористичних військ, та необхідності дотримання Сербією своїх міжнародно-правових зобов’язань у сфері боротьби з тероризмом.

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У МЗС зазначають, що також значне занепокоєння викликають незаконні контакти представників Сербії з окупованим Кримом та висловлюють сподівання, що сербська сторона сповна дотримуватиметься декларованого нею принципу поваги суверенітету та територіальної цілісності України у межах міжнародно визнаних кордонів.

Клімкін та Александрович узгодили план подальших дій на двосторонньому та багатосторонньому рівнях, у тому числі стосовно взаємодії з європейськими партнерами України.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками консультацій Клімкіна та Александровича було вирішено, що Україна звернеться до європейських партнерів щодо участі сербських найманців на боці контрольованих Росією бойовиків у конфлікті на Донбасі.

3 листопада Клімкін викликав Александровича на консультації щодо дотримання міжнародного права.

Александрович в інтерв'ю сербському виданню Balkan Insight заявив, що РФ використовує Сербію, щоб розпалити війну на Балканах та знищити Європу. Також посол зауважив, що сербська влада не вживає жодних заходів, аби припинити участь своїх громадян у воєнних діях на сході України, тоді як РФ "використовує Сербію" у бойових діях в інших країнах.

Міністр закордонних справ Сербії Івіца Дачіч звинуватив Александровича в порушенні Віденської конвенції про дипломатичні відносини через його заяви про відсутність реакції cербської влади на участь її громадян у війні на Донбасі на боці контрольованих Росією бойовиків.

Раніше голова Служби безпеки України Василь Грицак заявляв, що на тимчасово окупованій території Луганщини з початку війни на Донбасі воювали більш як 300 громадян Сербії.