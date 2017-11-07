В Україні вводять більш жорстку відповідальність за торгівлю людьми

Верховна Рада прийняла в першому читанні проект закону "Про внесення змін до ст. 149 Кримінального кодексу (щодо приведення у відповідність з міжнародними стандартами)", (реєстраційний номер 6243).

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Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 236 народних депутатів.

Даним законопроектом ст. 149 Кримінального кодексу викладено у новій редакції. Нею передбачено, що торгівля людьми, тобто вербування, переміщення, переховування, передача або одержання людини, вчинені з метою експлуатації, з використанням обману, шахрайства, шантажу, уразливого стану особи, примусу, або шляхом підкупу третьої особи для отримання згоди на експлуатацію людини караються позбавленням волі на строк від 3 до 8 років.

Такі ж дії, вчинені щодо неповнолітнього або щодо кількох осіб, або повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або службовою особою з використанням службового становища, або особою, від якої потерпілий був у матеріальній чи іншій залежності, або поєднані з насильством, яке не є небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого чи його близьких, або з погрозою застосування такого насильства, або поєднані з викраденням, караються позбавленням волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна або без такої.

Такі ж дії, вчинені щодо неповнолітнього його батьками, усиновителями, опікунами чи піклувальниками, або вчинені щодо малолітнього, або організованою групою чи злочинною організацією, або поєднані з насильством, небезпечним для життя або здоров'я потерпілого чи його близьких, або з погрозою застосування такого насильства, або якщо вони спричинили тяжкі наслідки, караються позбавленням волі на строк від 8 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.

В статті сказано, що під експлуатацією людини в цій статті слід розуміти всі форми сексуальної експлуатації, використання в порнобізнесі, примусову працю або примусове надання послуг, рабство або звичаї, подібні до рабства, підневільний стан, залучення в боргову кабалу, вилучення органів, проведення дослідів над людиною без її згоди, усиновлення (удочеріння) з метою наживи, примусову вагітність або примусове переривання вагітності, примусове одруження, примусове втягнення у заняття жебрацтвом, втягнення у злочинну діяльність, використання у збройних конфліктах тощо.

Також зазначається, що відповідальність за вербування, переміщення, переховування, передачу або одержання малолітнього чи неповнолітнього за цією статтею настає незалежно від того, чи вчинені такі дії з використанням обману, шантажу чи уразливого стану зазначених осіб або із застосуванням чи погрозою застосування насильства, використання службового становища, або особою, від якої потерпілий був у матеріальній чи іншій залежності.

Цей закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.