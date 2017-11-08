Угорщина блокує ефективний розвиток подальших зустрічей між Україною та НАТО - Климпуш-Цинцадзе

Віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе заявляє, що в Північноатлантичному Альянсі стурбовані позицією Угорщини, яка блокує засідання Комісії Україна-НАТО.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це вона повідомила сьогодні українським журналістам в штаб-квартирі НАТО по завершенню низки зустрічей з представниками альянсу.

Климпуш-Цинцадзе висловила сподівання, що союзники «будуть розмовляти з Будапештом, використовуючи об'єктивні аргументи».

Читайте такожУгорщина може створити перешкоди для євроінтеграційних прагнень України - Климпуш-Цинцадзе

«Україна стурбована ультимативною поведінкою Угорщини, яку вона демонструє в рамках свого незадоволення мовною статтею закону про освіту. Наші спроби діалогу розбиваються об неготовність з боку угорської сторони. І ми бачимо серйозну стурбованість в НАТО стосовно того, що один з членів Альянсу блокує ефективний розвиток подальших та запланованих зустрічей між Україною та НАТО, і це сприймається дуже негативно, як неприйнятна поведінка, і є зацікавленість в тому, щоб вирішити це питання на двосторонньому рівні між державами. Ми бачимо, що наших ініціатив недостатньо, і тому ми розраховуємо на те, що наші партнери будуть розмовляти з Угорщиною з точки зору об'єктивних аргументів», - зазначила вона.

Віце - прем'єр зауважила, що і раніше в НАТО знаходили вирішення набагато складнішим проблемам.

«Ми просимо партнерів напряму розмовляти з угорськими керівниками», - наголосила Климпуш-Цинцадзе.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці жовтня Угорщина заявила, що виступає проти проведення 6 грудня 2017 року у Брюсселі засідання Комісії Україна - НАТО.

За словами керівника МЗС Угорщини Петера Сійярто, Угорщина до початку вересня була серед тих, хто «найголосніше і найактивніше» за це виступав, але після ухвалення освітнього закону в Україні почувається так, ніби «отримала удар у спину».

При цьому він наголосив, що Будапешт готовий до консультацій, але не може прийняти стану, коли, за твердженням Сійярто, закон відбирає вже попередньо здобуті права нацменшин.

Глава угорської дипломатії зазначив, що його країна і зараз продовжувала б цей же курс, «але може надати таку підтримку тільки тим державам, чиї рішення і поведінка заслуговують на це».

Він звернув увагу на те, що Угорщину також турбує налаштованість депутатів Верховної Ради України розглянути законопроекти про мову і громадянство.

Сійярто попередив, що Угорщина робитиме ці дипломатичні кроки доти, доки закарпатські угорці не визнають, що мовно-освітня ситуація не врегульована для них належним чином.

Він додав, що на даний час немає можливості якось обійти угорське вето, оскільки скликання комісії НАТО-Україна потребує одностайного голосування.