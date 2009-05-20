ПР та ЄЦ відхрещуються від можливої співпраці

Член фракції Партії регіонів Нестор ШУФРИЧ вважає нереальною співпрацю Партії регіонів та політичної сили Віктора БАЛОГИ «Єдиний центр».

Про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам.

За словами Н.ШУФРИЧА, інформація про можливу співпрацю цих двох політичних сил дійсно була поширена в ЗМІ, але «це в принципі неможливо». «Неможливо тих людей, які в 2005 році катували і репресували наших представників, зараз включати до лав Партії регіонів», - сказав він.

При цьому Н.ШУФРИЧ наголосив, що це в першу чергу стосується саме тих осіб, які причетні до таких переслідувань. «Що стосується інших членів ЄЦ, які сьогодні, можливо, змінять свою позицію, то, можливо, не в Партії регіонів, а в інших партіях вони себе знайдуть», - сказав він.

У свою чергу, член фракції НУ-НС, представник партії «Єдиний центр» Михайло ПОЛЯНЧИЧ зауважив, що не може коментувати інформацію в ЗМІ щодо співпраці між Партією регіонів та «Єдиним центром», оскільки її не чув. При цьому він заперечив будь-яку можливість співпраці цих двох політичних сил. «Це неправда. Це нереально об’єктивно», - сказав він.