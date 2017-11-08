В законопроекті щодо Донбасу пропонують зафіксувати датою початку агресії РФ 20 лютого 2014 року – нардеп

В законопроекті про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях (№7163) пропонується зафіксувати 20 лютого 2014 року як дату початку агресії Росії проти України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на засіданні Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони повідомив секретар комітету Іван Вінник.

За його словами, напередодні відбулося засідання робочої групи, на яке були запрошені, зокрема, заступник міністра юстиції Сергій Пєтухов, заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль, голова Комітету ВР у закордонних справах Ганна Гопко, а також ряд експертів.

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"Ми обговорювали базові модальності, що треба в цьому законі змінити з метою, щоб він став дійсно дієвим інструментом для української дипломатії і юриспруденції в питаннях захисту прав громадян і інтересів Держави Україна у зв'язку з російською агресією проти нашої держави, а також у питаннях, пов'язаних з проведенням заходів щодо відновлення державного суверенітету", - сказав Вінник.

Коментуючи суперечності щодо визначення у законопроекті дати початку окупації-агресії Росії щодо України, він зауважив, що нині є ухвалений в травні 2014 року закон "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України", який стосується Криму. "Там є дата - 20 лютого 2014 року - дата початку окупації України", - зазначив Вінник і додав, що у 5-му абзаці преамбули законопроекту про реінтеграцію Донбасу доцільно вказати, що "застосування Російською Федерацією збройної сили проти України" розпочалося 20 лютого 2014 року.

"Ми, фактично, 20 лютого, за пропозицією робочої групи, будемо називати датою початку агресії, датою початку окупації, що є тотожним до точки зору міжнародного права", - констатував Вінник.

Крім того, повідомив він, робоча група пропонує змінити назву законопроекту на таку: "Про особливості державної політики із відновлення державного суверенітету України над тимчасово окупованими Російською Федерацією територіями України".

Водночас на Комітеті зазначалося, що рішення робочої групи беруться лише до відома.