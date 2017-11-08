У ВР пропонують розірвати дипвідносини з РФ у тримісячний строк після набрання чинності законом щодо Донбасу

Секретар Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони Іван Вінник пропонує ініціювати розірвання дипломатичних відносин з Росією у тримісячний строк з дня набрання чинності законом про реінтеграцію Донбасу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час засідання Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони.

Говорячи про питання розірвання дипломатичних відносин з Російською Федерацією, він висловив думку, що відповідну норму у Прикінцевих положеннях законопроекту про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях (№7163) необхідно сформувати таким чином, що уряд України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим законом має ініціювати «розірвання дипломатичних відносини з країною-агресором, що встановлені відповідно до Протоколу «Про встановлення дипломатичних відносин між Україною та Російською Федерацією».

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні Вінник заявив, що пропонуватиме виписати у прикінцевих положеннях законопроекту про реінтеграцію Донбасу положення, яке передбачатиме розрив дипломатичних відносин з Росією.

Він також зазначив, що пропонуватиме Міністерству закордонних справ України провести консультації із західними партнерами щодо того, аби посольство якоїсь третьої країни могло стати посередником в частині комунікації та представлення інтересів України, її громадян, які перебувають в РФ.

Крім того, депутат повідомив, що у вищезгаданому законопроекті пропонується зафіксувати 20 лютого 2014 року як дату початку агресії Росії проти України.

За його словами, напередодні відбулося засідання робочої групи, на яке були запрошені, зокрема, заступник міністра юстиції Сергій Пєтухов, заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль, голова Комітету ВР у закордонних справах Ганна Гопко, а також ряд експертів.

«Ми обговорювали базові модальності, що треба в цьому законі змінити з метою, щоб він став дійсно дієвим інструментом для української дипломатії і юриспруденції в питаннях захисту прав громадян та інтересів Держави Україна у зв'язку з російською агресією проти нашої держави, а також у питаннях, пов'язаних з проведенням заходів щодо відновлення державного суверенітету», - сказав Вінник.