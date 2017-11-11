Порошенко має намір внести на розгляд Ради проект закону про воєнний суд

Президент України Петро Порошенко має намір разом з законопроектом про антикорупційний суд внести на розгляд Верховної Ради проект закону про воєнний суд. Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив на урочистій церемонії складення присяги суддями Верховного суду.

"На черзі ухвалення ще низки законів про зміни в системі правосуддя, включаючи закон про антикорупційний суд. Я наголосив, що чекаю від Верховної Ради подання проекту, на базі якого я внесу свої пропозиції до Верховної Ради і визначу їх як невідкладні", - сказав він.

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"Хочу сказати, що одночасно з проектом по антикорупційному суду я планую внести проект закону про воєнний суд. Ми чекаємо нових законів про адвокатуру, про правову освіту тощо", - додав Порошенко.

Раніше стало відомо, що у Transparency International закликали Порошенка прискорити створення антикорупційного суду.