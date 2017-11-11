Росія стягує до кордону України сили, які хочуть "перефарбувати" під миротворців - Турчинов

Росія почала стягування до кордонів України військові сили, які хоче "перефарбувати" під миротворців ООН. Про заявив секретар РНБО Олександр Турчинов, передає "Українська правда".

За його словами, переговори про введення миротворчих сил на Донбас ведуться дуже серйозні.

"Але усі спроби Росії "перефарбувати" свої сили, які вона уже почала стягувати до кордонів України, під миротворчі будуть марними", - сказав Турчинов.

Таку впевненість він пояснює ймовірним схваленням закону про реінтеграцію Донбасу. "Цей закон не дозволить Росії реалізувати свої задуми", - вважає секретар РНБО.

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Раніше стало відомо, що Україна, США та ФРН мають готовий проект резолюції про миротворчу місію на Донбасі.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявляє про існування чіткої позиції щодо необхідної кількості миротворців ООН, щоб "тримати весь Донбас" під контролем миротворчої місії.

За інформацією видання The Wall Street Journal, у США є план щодо розміщення на Донбасі 20 тисяч іноземних миротворців ООН.