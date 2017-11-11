Україна, США та ФРН мають готовий проект резолюції про миротворчу місію - Клімкін

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін наголошує, що Україна, Сполучені Штати Америки та Федеративна республіка Німеччина мають фактично готовий проект резолюції стосовно миротворчої місії Організації Об'єднаних Націй на Донбасі. Про це він сказав в ефірі телеканалу "Інтер".

Дипломат прокоментував заплановану на 13 листопада зустріч спеціального представника Державного департаменту США Курта Волкера з помічником президента Російської Федерації Владиславом Сурковим.

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"Що стосується зустрічі в понеділок, то до цього я ставлюся скоріше за все дуже обережно, якщо не сказати скептично. Я декілька годин тому розмовляв з Куртом, ми погодили основні параметри нашої позиції", - сказав глава МЗС.

"У нас фактично готовий текст резолюції, наш проект. Я маю на увазі наш, оскільки це і Сполучені Штати, і Німеччина, і Франція, і працюємо з Великою Британією, з дуже чіткою логікою, і основне, звичайно - це вся територія окупована і кордон. І звичайно, безпека до моменту, коли, ми можемо почати підготовку до перехідного періоду. З цим поки що дуже важко", - наголосив Клімкін.

"Ми маємо план, яким чином тиснути далі. Ну, а звичайно, питання часових рамок - будемо дивитися", - заявив Клімкін.

При цьому, міністр наголосив, що "у нас є спільний проект, у нас є повна позиція, що нам потрібно"."Це невизнання оцієї російської колонії російського протекторату. Логіка, що має робити мандат... майбутньої миротворчої місії, включаючи звичайно контроль, включаючи безпеку, включаючи розброєння. Це географія - уся територія, і звичайно кордон. Без кордону це взагалі сенсу немає. Тому тиск має бути весь на Росію", - заявив Клімкін.

Як повідомляв УНІАН, у вересні Клімкін заявляв, що у процесі підготовки до розміщення миротворців на Донбасі Рада безпеки Організації Об'єднаних Націй має схвалити не одну резолюцію. "Перша резолюція, вона на жаргоні дипломатів називається технічною", - наголошував міністр. Він сказав, що у цій "технічній" резолюції необхідно визначити остаточну мету, яку треба досягти в результаті розміщення миротворців на Донбасі. Наступним кроком мають стати консультації щодо мандату місії миротворців. Також глава МЗС заявляв, що миротворча місія ООН має сприяти роззброєнню бойовиків та підготовці до проведення виборів на Донбасі.

На початку листопада Курт Волкер заявив, що Сполучені Штати порадили Україні не виступати з власним проектом резолюції ООН щодо розміщення миротворців на тимчасово окупованих територіях Донбасу.

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Довідка УНІАН. 22 серпня президент України Петро Порошенко заявив, що має намір у вересні представити на Генасамблеї ООН ідею про розгортання миротворчої місії на Донбасі.

5 вересня президент РФ Володимир Путін сказав, що згоден на розміщення миротворців ООН тільки на лінії розмежування на Донбасі для забезпечення безпеки спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. При цьому він зазначив, що це питання не може бути вирішене без прямого контакту з представниками проросійських бойовиків на Донбасі.

Після цього Росія направила керівництву ООН проект резолюції про розміщення миротворців на Донбасі.

Своєю чергою 7 вересня Порошенко наголосив, що миротворці ООН мають бути розміщені на всій тимчасово окупованій території, включаючи неконтрольовану ділянку кордону з РФ.