КВУ назвав найбільших прогульників засідань Ради за три роки
Серед найбільш затятих прогульників виявилося десятеро народних обранців.
За три роки роботи парламенту VІІІ скликання найбільшими прогульниками пленарних засідань стали позафракційні народні депутати Дмитро Ярош, Андрій Білецький та Сергій Клюєв, а також депутат від «Опозиційного блоку» Михайло Добкін.
Читайте такожРПЛ, "Воля Народу" і "Відродження" пропустили 90% голосувань у вересні - КВУЯк повідомили УНІАН у Комітеті виборців України, експерти організації в рамках проекту «Дослівно» проаналізували відвідування народними депутатами пленарних засідань парламенту за три роки роботи.
Зазначається, що всього із 27 листопада 2014 року по 1 листопада 2017 відбулося 351 пленарне засідання ВР.
Експерти виявили, що серед народних депутатів, які за три роки відвідали найменшу кількість пленарних засідань парламенту: Ярош, Білецький, Клюєв, Михайло Добкін, Олександр Онищенко, Дмитро Добкін, В’ячеслав Богуслаєв, Віталій Чепинога, Юлія Льовочкіна та Костянтин Жеваго.
Згідно даними письмової реєстрації, за три роки Ярош (позафракційний) відвідав 4% засідань, Білецький (позафракційний) – 7%, Клюєв (позафракційний) – 11%, М.Добкін («Опозиційний блок») – 15%, Онищенко (позафракційний) – 16%, Д.Добкін («Опоблок») – 19%, Богуслаєв (група «Воля Народу») – 24%, Чепинога (БПП) – 24%, Льовочкіна («Опоблок») – 25%, Жеваго (позафракційний) – 27%.
Також сказано, що з невідомих причин Ярош пропустив 292 засідання ВР, Білецький – 328, Клюєв – 310, М.Добкін – 293, Онищенко – 294, Д.Добкін – 286, Богуслаєв – 223, Чепинога – 250, Льовочкіна – 162, Жеваго – 255 із загалом 351 засідання, що відбулося за три роки.
Частину засідань парламенту народні депутати пропустили з об’єктивних причин (хвороба, відрядження, відпустка). Так, Ярош через хворобу пропустив 46 засідань ВР, Клюєв – 1, М.Добкін – 5, Богуслаєв – 42, Чепинога – 16. Льовочкіна через хворобу пропустила 46 засідань, 35 – через відрядження і 20 – через відпустку.
У КВУ зазначили, що це інформація за даними письмової реєстрації. Згідно з даними електронної реєстрації, у частини депутатів показники відвідувань є вищими, однак визначальною, відповідно до Регламенту Верховної Ради, є саме письмова, а не електронна реєстрація.