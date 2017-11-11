Путін відреагував на інформацію про можливе розміщення на Донбасі 20 тисяч миротворців

Президент Російської Федерації Володимир Путін заявляє, що не знає про пропозиції США про розміщення 20 тис. миротворців на Донбасі.

Читайте такожСША в найближчі дні запропонують Росії план щодо введення 20 тисяч миротворців на Донбас - WSJПро це Путін сказав журналістам за підсумками 25-го саміту форуму «Азіатсько-Тихоокеанське економічне співробітництво» в Данангу (В'єтнам), повідомляє сайт Кремля.

"Я такого не знаю. Можете далі нічого не говорити", - сказав Путін, відповідаючи на запитання про інформацію видання The Wall Street Journal щодо плану США передати Росії план про розміщення на Донбасі 20 тис. миротворців ООН.

"Я про це нічого не чув, нічого про це не знаю, тому коментувати це неможливо. Просто це нереально", - додав він.

"Коли будуть сформульовані конкретні ... Розумієте, адже в практичному житті як? Припущення - це одне, а коли на папір кладуть якусь пропозицію, там часто виглядає зовсім по-іншому. А коментувати те, чого немає, погодьтеся, про що я буду говорити, що я буду коментувати, якщо цього немає? А якщо будуть такі пропозиції, подивимося", - заявив Путін.

Як повідомляв УНІАН, за даними The Wall Street Journal, США готуються найближчими днями запропонувати Росії план розміщення на Донбасі 20 тис. іноземних миротворців ООН.