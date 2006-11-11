Лише Ющенко і Наша Україна утримують регіоналів від «повної капітуляції»

Сьогодні тільки Президент України Віктор ЮЩЕНКО і його політична сила «Наша Україна» є тим бастіоном, який утримує «регіоналів» від «повної капітуляції перед східним сусідом».

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова ради НСНУ Роман БЕЗСМЕРТНИЙ, виступаючи на з’їзді політичної партії "Народний Союз “Наша Україна".

Він зазначив: «ми знову воюємо за Україну та за її майбутнє». Він також наголосив на тому, що партія має реалізувати концепцію європейської України, згідно з якою Україна має стати членом НАТО, СОТ та ЄС.

За його словами, партія пропонує українцям європейські цінності, європейську свободу та європейський достаток. «Нам треба взяти українських громадян за руку і вести в Європу. Це наша місія», - наголосив Р.БЕЗСМЕРТНИЙ.

За його словами, якщо необхідно буде, то треба йти до кожного українця і пояснювати, що значить жити в Європі. Р.БЕЗСМЕРТНИЙ вважає, що уряд Юрія ЄХАНУРОВА повністю підготував Україну до вступу до СОТ, а МЗС, Міноборони узгодили план набуття членства у НАТО. «У нас був правильний алгоритм - СОТ, НАТО, ЄС», - зазначив він. Він наголосив на тому, що в партії повинен бути один вектор – євроатлантичний без будь-яких приписок щодо стратегічних партнерів.