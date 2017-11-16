Виїхати до Росії та "прихопити" Мелітополь: нардеп прокоментував свою скандальну заяву (відео)
Балицький у прямому ефірі пригрозив можливим відділенням від України на території округу, який він представляє.
Народний депутат від "Опоблоку" Євген Балицький прокоментував заяву Запорізької прокуратури про порушення проти нього кримінальної справи за сепаратистські висловлювання.
Він вважає звинувачення на його адресу безпідставними і надуманими, йдеться у повідомленні прес-служби партії.
"У моїх словах не було ані найменшого натяку на сепаратизм, не було жодних закликів до порушення територіальної цілісності України. Сказане мною прозвучало у відповідь на відверто сепаратистські заяви Дмитра Корчинського, який відкрито заявив, що українцям потрібно роз'єднуватися. Причому сказано це було у відповідь на мій заклик до об'єднання", - стверджує Балицький.
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Також депутат назвав заяви Корчинського провокаційними: наприклад, побажання, щоб Балицький зі своєю фракцією і всіма, хто їх підтримує, поїхали в "ерефію".
"У відповідь на цей пасаж я висловив припущення, що ці люди можуть виїхати зі своїми територіями. Мені стало цікаво, чи не боїться Корчинський, роблячи подібні заяви, що ситуація, що склалася на Донбасі, може статися де-небудь ще. Тобто це було сказано виключно для того, щоб зупинити відверто сепаратистські заклики Корчинського", - стверджує нардеп.
Як повідомляв УНІАН, народний депутат від "Опоблоку" Євген Балицький під час суперечки з Дмитром Корчинським в ефірі одного з українських телеканалів заявив, що він, можливо, поїде в Росію, але тільки зі своїм мажоритарним округом — містом Мелітополь Запорізької області.