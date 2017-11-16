Рада відмовилася припиняти достроково повноваження депутатів Константіновського і Бабак

Верховна Рада не ухвалила постанову «Про дострокове припинення повноважень народного депутата України В’ячеслава Константіновського».

Як передає кореспондент УНІАН, народні депутати за дане рішення голосували двічі і щоразу безрезультатно: 174 “за” і 183 “за” (при мінімально необхідних 226 голосів).

Проектом постанови пропонувалося припинити достроково повноваження Константіновського, обраного в одномандатному виборчому окрузі № 220, м. Київ, у зв’язку з особистою заявою.

Як повідомляв УНІАН, 14 липня Костянтинівський заявляв, що написав заяву про відмову від депутатського мандату.

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«Я про це думав ще останні два роки, і сьогодні це була остання крапка…Той тиск, який зараз йде в парламенті не на окремих депутатів, а на парламент в цілому... Коли ти там працюєш чесно, то це дуже важкий тягар. Це не стосується якогось окремого голосування. Це стосується, коли ти приходиш на роботу, і тебе зустрічають вигуками "Ганьба!" та інше в пресі, ти відчуваєш, що ти не заслуговуєш. І ти не можеш виправдатися, ти не можеш навіть відповісти по-чоловічому іноді, тому що ти депутат... Я життя жив без цього мандата, без цього імунітету. Він мені не потрібен... Я не йшов ні на які компроміси і не отримував ніяких ресурсів», - зазначив Константіновський і повідомив, що буде займатися бізнесом.

15 лютого 2017 року генеральнийпрокурор Юрій Луценко заявив, що планує внести до Верховної Ради подання щодо народних депутатів Олександра Супруненка, В’ячеслава Константіновського і Нестора Шуфрича про позбавлення недоторканності через несплату податків.

Верховна Рада не ухвалила постанову «Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Альони Бабак».

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення депутати голосували двічі, але жодного разу рішення не набрало необхідної кількості голосів -141 і 151 при необхідному мінімумі в 226.

Після нерезультативного голосування Бабак звернулася до народних депутатів і зазначила: «Я думала, що українці є вільними, і що жінки в Україні є вільними».

Вона висловила подив з приводу того, що народні депутати дивним чином поводять себе і не задовольняють волю народного депутата - достроково припинити свої повноваження.

Проектом постанови передбачалося припинити повноваження народного депутата Бабак, обраної в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, політична партія «Об'єднання «Самопоміч», у зв’язку з особистою заявою про складення нею депутатських повноважень.

Як повідомляв УНІАН, Бабак написала таку заяву ще у лютому 2017 року, але попросила, щоб її заяву не розглядали до ухвалення закону про житлово-комунальні послуги, співавтором якого вона є.

Бабак пояснила, що вирішила скласти депутатські повноваження в зв'язку з сімейними обставинами.