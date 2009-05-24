Тимошенко: дурощі 2004 року сьогодні даються взнаки

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО спростовує інформацію про існування заборони для членів уряду на участь у президентських заходах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава уряду заявила сьогодні на прес-конференції в Києві, коментуючи висловлювання глави Секретаріату Президента Віри УЛЬЯНЧЕНКО про те, що прем`єр-міністр заборонила міністрам брати участь в бізнес-форумі «Влада і бізнес - партнери », запланованому на 25 травня.

«Міністри, заступники міністрів, якщо їх запрошують, відвідують абсолютно всі наради. Так буде і надалі», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

У свою чергу, прем`єр-міністр зазначила, що на сьогоднішню нараду з головами сільських і селищних рад запрошувалися голови обласних і районних держадміністрацій. «Але їм же заборонили їхати. Чому заборонили? Що тут поганого відбувалося? Чому їх потрібно ізолювати від цієї проблематики? Це ж цікаво», - вважає вона.

На думку Ю.ТИМОШЕНКО, така неузгодженість в діях двох гілок влади стала результатом ухвалення Конституції в 2004 році. «Потрібно пам`ятати, що ці дурощі, які були проголосовані в Конституції під час великих подій президентських виборів, сьогодні даються взнаки», - переконана глава уряду.

Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що влада була б ефективнішою за умови ухвалення узгоджених дій

«Сьогодні тільки 68 рішень уряду – ключових, не дрібних рішень, на які накладено вето, які не дають можливості галузям впливати на ситуацію. Ось приклад, але все це минеться. Я думаю, що скоро буде ясність з владою», - зазначила прем`єр.

Глава уряду вкотре раз заявила про необхідність внесення змін в чинну Конституцію. «Або парламентська форма правління, або президентська форма правління, але влада повинна бути владою, вона не може виглядати зараз, як «базар-вокзал»: розпорошена, ніхто ні за що не відповідає, і ні в кого не має гідних і достатніх важелів впливу. Це потрібно завершувати. Сподіваюся, що ми це зможемо найближчим часом», - пояснила Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 22 травня глава Секретаріату Президента в ефірі програми «Свобода на Інтері» спростувала звинувачення Кабміну на адресу СП про заборону губернаторам брати участь в урядових нарадах. Зокрема, В.УЛЬЯНЧЕНКО зазначила, що уряд повинен зробити крок назустріч, і скасувати заборону на участь міністрів в заходах з Президентом. Зокрема, за її словами, Секретаріат Президента має інформацію про те, що уряд заборонив міністрам брати участь в запланованому на понеділок, 25 травня, форумі «Влада і бізнес - партнери».