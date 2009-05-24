ТПУ не зобов'язана підтримувати Литвина на президентських виборах

Трудова партія України не має політичних зобов’язань підтримувати лідера однойменного блоку Володимира ЛИТВИНА на президентських виборах, якщо він балотуватиметься.

Про це в інтерв`ю агентству УНІАН заявив голова ТПУ Дмитро СИРОТА після завершення з’їзду цієї політичної сили, який пройшов сьогодні у Києві.

На з’їзді Д.СИРОТА наголосив, що Трудова партія України підтримає політика Сергія ТІГІПКА, якщо він вирішить брати участь у президентській кампанії.

На запитання, як така позиція партії узгоджується з тим, що ТПУ у Верховній Раді входить до Блоку Литвина і у зв’язку з цим повинна підтримувати якогось єдиного кандидата від цього блоку, Д.СИРОТА повідомив, що очолювана ним партія не має політичних зобов’язань підтримувати на президентських чи місцевих виборах кандидатів, висунутих політичними партнерами.

«Існує міжпартійна угода між Трудовою партією України і Народною партією В.ЛИТВИНА. Виключним предметом цієї угоди є співпраця у Верховній Раді», - зазначив Д.СИРОТА, наголосивши, що ця домовленість не врегульовує питання щодо виборів Президента чи місцевих виборів.

Таким чином, на переконання Д.СИРОТИ, ТПУ не має жодних зобов’язань щодо підтримки тих або інших кандидатур від політичних партнерів по парламенту на президентських виборах.