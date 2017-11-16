Для очільника Державного бюро розслідувань Труби обрали заступника

Заступником директора Державного бюро розслідувань України обрано заступника начальника Управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва Олександра Буряка.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалено під час засідання комісії з проведення конкурсу на зайняття посад директора Державного бюро розслідувань, його заступників, директорів територіальних органів та керівників підрозділів центрального апарату ДБР.

Читайте такожОбрано директора Державного бюро розслідувань

Під час рейтингового голосування за Олександра Буряка проголосували 6 з 9 членів комісії.

Також комісія проголосувала за направлення обраного кандидата на затвердження директору бюро розслідувань.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 12 листопада 2015 року ухвалила закон про Державне бюро розслідувань.

На ДБР покладаються обов'язки з розслідування злочинів, які зараз підслідні прокуратурі, а саме - злочинів, вчинених вищими посадовими особами, державними службовцями, суддями і працівниками правоохоронних органів, крім випадків, коли ці злочини віднесено до підслідності детективів НАБУ та військових злочинів.

Директора ДБР призначає президент України за поданням прем'єр-міністра, яке той вноситиме на підставі рішення конкурсної комісії. Перший заступник і заступник директора призначаються на посаду та звільняються директором бюро за поданням конкурсної комісії.

У березні 2016 року Кабінет міністрів затвердив склад конкурсної комісії з відбору кандидатів на посаду директора Держбюро розслідувань, до складу якої увійшли по три представника від президента, Верховної Ради та уряду.

7 вересня 2017 року президент України Петро Порошенко заявив, що голова ДБР має бути обраний до 20 листопада.

Сьогодні, 16 листопада, директором ДБР обрано Романа Трубу, а його першим заступником - Ольгу Варченко.