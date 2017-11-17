Аваков розповів, чи буде балотуватися в президенти

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков не буде балотуватися у президенти України на наступних виборах.

Про це він заявив під час ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1", передає ТСН.

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"Не буду. Але я буду визначатися, кого підтримувати", - сказав він.

Також міністр вважає, що політизація силових органів - це злочин. "Кожен, хто хоче побудувати собі кар'єру на кримінальних справах, прокурорській діяльності чи на "красивій позі" - злочинець. І люди мають у цьому розбиратися", - сказав Аваков.

Нагадаємо, раніше одіозний екс-радник Авакова, голова Соціалістичної партії України Ілля Кива заявив, що має намір брати участь у виборах президента в 2019 році.