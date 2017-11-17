ГПУ викликає Януковича на допит 22 листопада у справі щодо захоплення влади в країні

Слідчий Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України викликав на допит колишнього президента України Віктора Януковича в рамках розслідування можливого захоплення ним державної влади.

Відповідну повістку оприлюднено на сайті Генпрокуратури.

"Янукович В.Ф. відповідно до вимог ст. ст. 133, 135 КПК України викликається на 16.00 22 листопада 2017 року до старшого слідчого в особливо важливих справах управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України... для проведення слідчих та інших процесуальних дій як підозрюваний у кримінальному провадженні № 42017000000003538 від 07.11.2017", - йдеться у документі.

Зазначається, що це кримінальне провадження виділене з провадження № 42014000000000054 від 3 березня 2014 року за фактом захоплення Януковичем державної влади, у тому числі шляхом зміни Конституції України внаслідок прийняття Конституційним судом України неправосудних рішень за ч. 1 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади), ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем), ч. 2 ст. 375 (постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови) Кримінального кодексу України.

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Також повідомляється, що 1 вересня 2017 року Генпрокуратура повідомила Януковичу про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 109 КК України.

"Відповідно до 378 КПК України, у зв’язку з неможливістю вручення в день складання повідомлення про підозру, що зумовлює необхідність його вручення у спосіб, передбачений КПК України для вручення повідомлень, Януковичу направлено зазначене повідомлення про підозру на відомі досудовому слідству адреси", - йдеться у повістці.

Як повідомляв УНІАН, 6 вересня генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив, що Департамент спеціальних розслідувань ГПУ розслідує справу про конституційний переворот 2010 року, що призвів до захоплення влади шляхом розширення у неконституційний спосіб повноважень президента за рахунок звуження ролі та повноважень парламенту й уряду.

Підозрюваними у цьому кримінальному провадженні є екс-президент Віктор Янукович та колишній міністр юстиції Юрій Лавринович. Їх підозрюють у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 109 КК України (дії, вчинені з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, а також змова про вчинення таких дій).

Луценко поінформував, що Янукович та Лавринович підозрюються у захопленні державної влади, у тому числі шляхом вжиття заходів до незаконної, без рішення Верховної Ради, зміни чинної Конституції через внесення до держреєстру нормативно-правових актів тексту Конституції в редакції 1996 року та її офіційної публікації.