Українське МЗС викликало польського посла у зв'язку з забороною на в'їзд Шеремети до Польщі

Міністерство закордонних справ України викликало польського посла Яна Пєкло у зв'язку з недопуском секретаря Державної міжвідомчої комісії у справах увічнення пам’яті учасників антитерористичної операції, пам’яті учасників жертв війни та політичних репресій Святослава Шеремети до Польщі.

Про це повідомила речниця українського зовнішньополітичного відомства Маріанна Беца у своєму мікроблозі Twitter.

"Терміново викликаємо Посла Польщі в Україні у зв'язку з недопуском секретаря Державної міжвідомчої комісії Святослава Шеремети до Польщі", - написала речниця МЗС.

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Як повідомляв УНІАН, 2 листопада глава МЗС Польщі Вітольд Ващиковський заявив, що Польща та Україна «мають різні підходи до примирення».

Також він заявив, що Польща розпочинає процедури, «які не дозволять людям з вкрай антипольськими позиціями відвідувати Польщу».

У відповідь в МЗС України заявили, що взяли до уваги висловлювання Ващиковського, але наголосили, що в Україні немає антипольських настроїв.

8 листопада президент Петро Порошенко ініціював проведення надзвичайного засідання Консультаційного комітету глав держав України та Польщі, у Варшаві пропозицію про засідання сприйняли позитивно.

9 листопада польські ЗМІ написали, що директору Українського інституту національної пам'яті Володимиру В’ятровичу заборонили в’їзд до Польщі.

Сьогодні, 18 листопада, польські прикордонники не пропустили Шеремету до Польщі. За його словами, причини недопуску йому не повідомили, водночас прикордонник зауважив, що термін заборони на в’їзд до Польщі – 1 рік, а німецьку візу, за якою він намагався перетнути кордон буде анульовано.