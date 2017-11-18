Порошенко зустрівся із американським кінорежисером Лінчем, який відкриває в Україні фонд психологічної допомоги

Президент України Петро Порошенко зустрівся із легендарним американським кінорежисером Девідом Лінчем, який прибув до Києва для відкриття представництва благодійного фонду.

Як повідомили у прес-службі глави держави, фонд Лінча допомагає ветеранам війни, біженцям, жертвам домашнього насилля.

Зокрема, Порошенко подякував режисеру за рішення відкрити в Україні цей фонд.

«Це важлива та символічна місія», - заявив він.

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«Нині це дуже актуальне та важливе питання для України, яка переживає часи війни і російської агресії: незаконна анексія Криму, агресія на Сході моєї країни. Коли сотні тисяч військових повертаються з війни і психологічна реабілітація життєвонеобхідна для них», - сказав Порошенко.

За словами глави держави, ідеї та методологія, яку представляє Лінч, будуть надзвичайно важливими для надання допомоги людям у подоланні стресу, оскільки від цього страждають не лише військові, які безпосередньо беруть участь у бойових діях, але й цивільні.

Президент також запропонував легендарному режисерові розглянути можливість створення кіно про українських героїв та ті події, які зараз відбуваються в Україні.

У свою чергу, Лінч зауважив, що фонд надаватиме допомогу і проводитиме заняття із трансцендентальної медитації для кожного, хто цього бажає. Він також висловив думку про те, що в Україні є потреба у вивчені таких методик психологічної реабілітації.