Порошенко зустрівся із американським кінорежисером Лінчем, який відкриває в Україні фонд психологічної допомоги
Президент зустрівся із американським кінорежисером Девідом Лінчем, який відкриває в Україні Фонд психологічної допомоги ветеранам війни, біженцям, жертвам домашнього насилля.
Президент України Петро Порошенко зустрівся із легендарним американським кінорежисером Девідом Лінчем, який прибув до Києва для відкриття представництва благодійного фонду.
Як повідомили у прес-службі глави держави, фонд Лінча допомагає ветеранам війни, біженцям, жертвам домашнього насилля.
Зокрема, Порошенко подякував режисеру за рішення відкрити в Україні цей фонд.
«Це важлива та символічна місія», - заявив він.
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«Нині це дуже актуальне та важливе питання для України, яка переживає часи війни і російської агресії: незаконна анексія Криму, агресія на Сході моєї країни. Коли сотні тисяч військових повертаються з війни і психологічна реабілітація життєвонеобхідна для них», - сказав Порошенко.
За словами глави держави, ідеї та методологія, яку представляє Лінч, будуть надзвичайно важливими для надання допомоги людям у подоланні стресу, оскільки від цього страждають не лише військові, які безпосередньо беруть участь у бойових діях, але й цивільні.
Президент також запропонував легендарному режисерові розглянути можливість створення кіно про українських героїв та ті події, які зараз відбуваються в Україні.
У свою чергу, Лінч зауважив, що фонд надаватиме допомогу і проводитиме заняття із трансцендентальної медитації для кожного, хто цього бажає. Він також висловив думку про те, що в Україні є потреба у вивчені таких методик психологічної реабілітації.