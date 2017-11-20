У Міноборони створюють комісію для вивчення розтрат керівництвом університету Повітряних сил у Харкові

У Міністерстві оборони України заявили про створення комісії з метою з'ясування обставин розтрати 2,4 млн грн керівництвом університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба у Харкові.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам сказав перший заступник міністра оборони України Іван Руснак в Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського.

"Затриманий керівник Харківського національного університету оборони генерал Алімпієв. За рішенням міністра оборони створена комісія командування повітряних сил, яка вивчає питання щодо організації і проведення закупівель пального у 2016 році", - сказав Руснак.

"Я думаю, що професійно будуть вивчені усі умови, які існували на той день щодо здійснення закупівлі і будуть прийняті відповідні рішення", - сказав Руснак.

Також його попросили прокоментувати заяви Національного антикорупційного бюро України, яке наполягає, що під час закупівлі палива для Збройних сил були ознаки корупції.

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"Щодо коментаря по закупівлям, і чи є тут корупційна складова, ще раз наголошую, що треба уважно проаналізувати умови закупівлі, укладання договорів і їх виконання у 2016 році постачальниками паливно-мастильних матеріалів. Комісії створені, вони вивчають усі пропозиції, які були. Вивчають порядок укладання договорів, яка була цінова політика на той період, і будуть прийняті відповідні рішення і зроблені висновки, в тому числі і керівництвом Міноборони", - заявив Руснак.

Як повідомляв УНІАН, у Харкові за підозрою у розтраті 2,4 млн грн затримали начальника національного університету повітряних сил імені Івана Кожедуба Андрія Алімпієва. Генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив, що прокуратура клопотатиме про арешт і про відсторонення його від посади.