Затриманий у Білорусі Шаройко не працює в ГУР з 2009 року – розвідка

У прес-службі Головного управління розвідки Міністерства оборони України спростовують заяву КДБ Білорусі щодо нібито причетності журналіста Павла Шаройка до шпигунської діяльності.

Про це повідомляє служба зв’язків з громадськістю ГУР Міноборони.

"20 листопада білоруські засоби масової інформації розповсюдили заяву офіційного представника Комітету державної безпеки Республіки Білорусь щодо причетності українського журналіста Павла Шаройка до створення агентурної мережі та ведення розвідувальної діяльності на території Республіки Білорусь. Також у вказаній заяві зазначено, що Павло Шаройко зізнався, що є співробітником Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Служба зв’язків з громадськістю ГУР МО України уповноважена заявити, що викладена у зазначеній заяві інформація не відповідає дійсності. Павло Шаройко проходив службу у ГУР МО України на посаді начальника прес-служби. У 2009 році він був звільнений з військової служби за станом здоров’я. Після звільнення Шаройко працював за раніше набутою спеціальністю – журналістом українських ЗМІ, у тому числі кореспондентом на території Республіки Білорусь", - сказано у повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, 17 листопада стало відомо, що 25 жовтня в Мінську КДБ Білорусі затримав власного кореспондента «UA: Українське радіо» в Білорусі, колишнього власного кореспондента агентства УНІАН у Мінську, громадянина України Шаройка. За словами посла України в Білорусі Ігоря Кизима, Шаройка обвинувачують у шпигунстві і утримують у слідчому ізоляторі КДБ Республіки Білорусь.

Сьогодні, 20 листопада, у КДБ Білорусі заявили про «переконливі докази шпигунської діяльності» Шаройка в Білорусі та створення ним агентурної мережі.

Як сказав представник КДБ на брифінгу в Мінську, «25 жовтня було Комітетом державної безпеки під час проведення агентурної акції на гарячому затримано кадрового співробітника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Павла Шаройка. З урахуванням досвіду його роботи як керівника прес-служби ГУР Міноборони для прикриття йому було визначено посаду кореспондента громадської національної ТРК Україна. У Білорусі Шаройко створив агентурну мережу з числа громадян Республіки Білорусь, які за грошову винагороду виконували його завдання зі збору відомостей розвідувального характеру у військово-політичній сфері».

За словами представника КДБ Білорусі, щодо Шаройка порушено кримінальну справу за ст. 358 Кримінального кодексу Білорусі (шпигунство) та прийнято рішення про арешт.

«Під час обшуку у затриманого виявлено копії розвідувальних донесень, відправлених ним раніше в центр», - сказав представник КДБ.

Крім того, за його словами, при збиранні секретних матеріалів затримано громадянина Білорусі, який здійснював шпигунську діяльність на користь України. «Білорус свою вину визнав і повідомив, що за завданням української військової розвідки за грошову винагороду займався збиранням і передачею інформації про обороноздатність Республіки Білорусь. Щодо нього порушено кримінальну справу за ст. 356 Кримінального кодексу Республіки Білорусь - «зрада державі», - заявив представник КДБ.