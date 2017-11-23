Клімкін: 82-річна ветеран кримськотатарського руху загинула "від рук російських окупантів"

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін назвав вбивством загибель ветерана кримськотатарського національного руху Веджіє Кашки.

Про це він написав у Twitter.

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"Сьогодні в Криму від рук російських окупантів загинула 82-річна Веджіє Кашка, ветеран кримськотатарського руху. Окупанти намагалися заарештувати літню жінку, і її серце не витримало. Нелюди! Презирство й огида! Передчуваю, вони дорого заплатять за це вбивство. Вічна пам'ять цій героїчній жінці", - наголосив міністр.

Як повідомляв УНІАН з посиланням на «Крим.Реалії», сьогодні, 23 листопада, після затримань кримських татар у центрі Сімферополя російськими силовиками на 83-му році життя від пережитого стресу померла ветеран кримськотатарського руху Веджіє Кашка.