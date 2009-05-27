Луценко прийшов в Кабмін з охороною

15:10, 27 травня 2009
Політика
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Міністр з`явився на засідання – на відсторонення не зважати?

Відсторонений від виконання обов`язків міністра внутрішніх справ Юрій Луценко взяв участь у засіданні Кабінету міністрів у середу.

Про це журналістам сказав міністр оборони Юрій Єхануров.

Журналісти також бачили охорону Луценка в Кабміні.

Як відомо, 15 травня Верховна Рада доручила Кабміну відсторонити на тиждень Луценка від виконання обов`язків міністра, а також провести службове розслідування інциденту, який стався 4 травня в аеропорту Франкфурта-на-Майні.

Українська правда

 

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