Луценко прийшов в Кабмін з охороною
15:10, 27 травня 2009Політика
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Міністр з`явився на засідання – на відсторонення не зважати?
Відсторонений від виконання обов`язків міністра внутрішніх справ Юрій Луценко взяв участь у засіданні Кабінету міністрів у середу.
Про це журналістам сказав міністр оборони Юрій Єхануров.
Журналісти також бачили охорону Луценка в Кабміні.
Як відомо, 15 травня Верховна Рада доручила Кабміну відсторонити на тиждень Луценка від виконання обов`язків міністра, а також провести службове розслідування інциденту, який стався 4 травня в аеропорту Франкфурта-на-Майні.
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