Луценко прийшов в Кабмін з охороною

Відсторонений від виконання обов`язків міністра внутрішніх справ Юрій Луценко взяв участь у засіданні Кабінету міністрів у середу.

Про це журналістам сказав міністр оборони Юрій Єхануров.

Журналісти також бачили охорону Луценка в Кабміні.

Як відомо, 15 травня Верховна Рада доручила Кабміну відсторонити на тиждень Луценка від виконання обов`язків міністра, а також провести службове розслідування інциденту, який стався 4 травня в аеропорту Франкфурта-на-Майні.

Українська правда