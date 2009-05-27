Тепер вже Литвин заговорив про реприватизацію

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН вважає, що в Україні повинне постати питання про зміну неефективних власників підприємств.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Запоріжжі.

За словами В.ЛИТВИНА, «в країні необхідно провести "інвентаризацію: на яких умовах передавалися підприємства (з держвласності в приватні руки - УНІАН), які зобов`язання при цьому бралися власниками і як вони виконуються".

"Зараз вони (власники підприємств - УНІАН), посилаючись на кризу, вимагають пільги на електроенергію, на залізничні перевезення тощо і погрожують, що в разі їх неотримання зупинять виробництво. Власники зобов`язані розщедритися і повинні платити людям гідну зарплату - вони досить заробляють. Або ж держава повинна шукати ефективніших власників. Рано чи пізно питання має постати саме таким чином", - заявив В.ЛИТВИН.

Він також відзначив, що нині влада не здійснює належного контролю за діяльністю власників підприємств, оскільки "влада зайнята боротьбою між собою", і "капітал міцно зрісся з владою й управляє нею".