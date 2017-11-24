Викрито особу, яка пропонувала співробітнику НАБУ хабар у розмірі $800 тисяч

Детективи Національного антикорупційного бюро України та працівники Генеральної прокуратури викрили особу, яка пропонувала хабар співробітнику НАБУ у розмірі 800 тис. доларів. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє НАБУ.

«24 листопада детективи Національного антикорупційного бюро України спільно із працівниками Генеральної прокуратури України викрили особу, яка пропонувала співробітнику НАБУ неправомірну вигоду в розмірі 800 тисяч доларів США», - йдеться у повідомленні.

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Ці кошти пропонувалися «за припинення розслідування детективами бюро кримінального провадження, в якому накладено арешт на близько 450 млн грн коштів підконтрольних викритій особі підприємств», – зауважили в НАБУ.

Попередньо дії зловмисника кваліфіковано за ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

Вирішується питання повідомлення викритій особі про підозру та проведення інших невідкладних слідчих дій.