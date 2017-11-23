У НАБУ відповіли на закиди Луценка, вказавши на неспівставність їхніх ресурсів із ГПУ

В Національному антикорупційному бюро заявили, що не відмовлялись від справ Генпрокуратури, але поскаржились, що через брак "людського ресурсу" хід їх розслідування буде гальмуватись. Про це йдеться в оприлюдненій НАБУ заяві.

"З огляду на те, що у зв'язку з закінченням повноважень слідчих органів здійснювати розслідування, законом передбачена передача до НАБУ підслідних йому проваджень, зареєстрованих до грудня 2015 року, Національне бюро не бачить підстав не приймати матеріали таких проваджень від Генеральної прокуратури", - повідомили в антикорупційному бюро.

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В НАБУ зазначили, що передача справ від ГПУ створить ризики для поточних розслідувань детективів стосовно топ-корупціонерів.

"Людський ресурс Національного бюро, детективи якого поєднують функції слідчих та оперативників, а більшість слідчих дій здійснюють виключно своїми силами, неспівставний із ресурсами органів прокуратури, котрі здійснювали досудове розслідування за оперативного супроводу органів внутрішніх справ, органів безпеки, органів фіскальної служби тощо", - говориться у заяві НАБУ.

"Звичайно, шкода, що Генеральна прокуратура, маючи такі потужні ресурси, не змогла забезпечити повне та швидке розслідування цих проваджень впродовж останніх двох років", - підкреслює НАБУ.

"Наразі важко спрогнозувати, скільки часу потребуватиме опрацювання матеріалів усіх справ, підслідних НАБУ та зареєстрованих до грудня 2015 року. [...] Наразі Національне бюро оцінює усі можливі ризики, пов’язані з передачею справ від ГПУ, та найближчим часом надасть свої пропозиції щодо їхньої мінімізації. Тож просимо Генпрокурора, народних депутатів та експертів утриматися від спекуляцій на цю тему та працювати в конструктивному руслі", - заявило НАБУ.

Як повідомляв УНІАН, раніше генпрокурор Юрій Луценко заявив, що НАБУ відмовляється брати справи ГПУ.

20 листопада цього року закінчилися повноваження слідчих органів прокуратури по здійсненню досудового розслідування у кримінальних провадженнях, які відносяться до підслідності НАБУ та зареєстровані до грудня 2015 року.