Штат Мічиган визначив 25 листопада Днем пам’яті жертв Голодомору – посольство України в США

В американському штаті Мічиган 25 листопада визначено Днем пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні.

Про це повідомляє Посольство України в США у Facebook.

«Палата Представників штату Мічиган прийняла резолюцію, якою визначила 25 листопада Днем пам’яті жертв Голодомору», - йдеться у повідомленні.

«Важливо, що в тексті резолюції Голодомор в Україні 1932-1933 років пояснюється через термін геноцид», - заявляють українські дипломати.

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«Дякуємо владі штату Мічиган за увагу і пам'ять про жертви цієї страшної трагедії українського народу та допомогу у зусиллях щодо відновлення історичної справедливості!», - наголосили в посольстві.

Як повідомляв УНІАН, 23 листопада в американському штаті Вісконсин Голодомор в Україні 1932-1933 років визнали геноцидом українського народу.

Станом на сьогодні голодомор визнано геноцидом в американських штатах Вашингтон, Вісконсин, Орегон, Іллінойс, Пенсильванія, Нью-Джерсі та Нью-Йорк.